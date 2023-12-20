道瓊指數及那斯達克指數連升第九個交易日，道指再創新高，港股累計兩日跌287點後，20日早盤反彈逾百點，A股走弱限制港股升幅，受制20天線（現處16,754點）。

恒指開高142點，報16,647點，之後升幅擴大，一度升236點，高見16,741點，但20天線阻力大，恒指早盤升167點。午後A股主要指數創52周低，拖累恒指曾僅升44點，低見16,549點。尾盤回升，恒指收升108點或0.66％，報16,613點。

大盤全日成交900.36億港幣。國指收報5,612點，升19點或0.36％；科指升0.5％，收3,726點。

個股表現方面，碧服彈5.2％，為全日表現最好藍籌。蒙牛創逾52周低，收跌1.7％報20.1港幣，為表現最差藍籌。

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