投組表現：
華義（3086）表現最佳，20日股價亮燈漲停，股價再創波段新高，成交量萎縮，後市仍有上漲空間。
邑錡（7402）表現最差，20日股價上漲0.91％，股價在半年線持續盤整，成交量逐步縮小，反彈可期。
盤勢預測：
台股大盤狹幅整理，終場上漲58.65點，漲幅0.33％，收在17,635.2點，成交量3358.15億元。
類股方面，電腦及周邊設備表現最佳，漲幅3.48％，居家生活表現最差，跌幅1.14％，權值股台積電平盤，收在585元。聯發科下跌9元，跌幅0.91％，收在983元。
展望後市，台股大盤在10日均線上高檔整理，整日高低點差只有60點左右，觀望氣氛濃厚，等靜美股進一步表態。選股方面，除已提前告知的恆大、毛寶、華義漲停外，AI PC中的精英、宏碁、仁寶、藍天、神達；機殼股中的營邦、勤誠、旭品、振發等個股，值得投資人特別留意。
投組表現：
華義（3086）取得遊戲影音社群平台「遊戲大亂鬥」注入，可望帶動後續營收，股價表現強勢。
邑錡（7402） 表現最差：創高後拉回但守住五日均線，量價配合，後勢看漲。
盤勢預測：
大盤今日小幅震盪，終場上漲58點，收在17,635，成交量3,358億元；類股方面，電週邊類股表現最佳，漲幅3.02％，金融類股表現最差，跌幅0.57％。權值股方面，台積電維持平盤，收在585元。聯發科下跌9元，跌幅0.91％，收在983元。
展望後市，大盤指數量縮震盪，個股輪動輪漲，今天應特別注意外資在結算完後的動作，當作後續操作的參考！美國股市持續創高，市場多頭氣氛不減，多頭市場看撐不看壓，在月均線沒有跌破之前，有拉回都是做多的好時機。選股上，可布局低基期且有漲價題材的類股，像鋼鐵、航運；投信新買超的族群類股，在十二月結帳的機率較低，漲勢會比較有續航力。
投組表現：
華義（3086）表現最佳，籌碼穩健再創新高，受惠智冠將解除處置交易的比較效應
威宏-KY（8442）表現最差，股價力守五日線，拉回量縮有利後續反彈
盤勢預測：
周三台股跟隨美股創高走勢，雖盤中因外資空單高達1.7萬口，漲勢受到壓抑，但尾盤仍跟隨亞股漲勢，收盤逼近五日線支撐，顯見多方格局不變，只要國際股市續強，年底創高走勢仍可樂觀期待。
周三盤面最強勢指標就在AI筆電族群，盤中共有仁寶、精英、宏碁、英業達與藍天亮燈漲停板，也帶動電子成交比重衝上68％，宣告電子股重回主流地位。搭配航運、鋼鐵、觀光、營建與太陽能均有創高股發動，顯示資金維持健康輪動，預計年底行情雖輪動快速，仍可耐心等待好題材股票的發動機會。
周四進入年底最後衝刺行情，周三候選人首次政見發表會後，政策受惠股周四有發動機會，可留意軍工、綠能與生技股買氣力道。智冠解除處置交易後首日行情，對相關遊戲族群有帶動作用，AI筆電題材也是周四的重點族群，觀察爆大量後能否滾量上攻，影響周四盤面資金輪動效應。
投組表現：
華義（3086）表現最佳， 為遊戲類股受惠寒假，農曆年旺季效應加持，後續有機會創高。
國巨（2327）表現最差，突破格局間接拉回後，回測月線後有機會創新高。
盤勢預測：
美國本周19日大漲，加上道瓊指數驚驚漲行情，間接帶領台北股市呈現溫和上漲，符合多頭急漲後的指標修正，而台積電股價並沒有受到董事長宣布退休影響，但後續須觀察全世界建廠所引起的成本效應。
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