長短纖布廠得力（1464）20日舉行法說；得力指出，今年因為杭州得利廠陸續拆遷，減少部分產能，加上產業逆風、大環境品牌去化庫存，導致營運衰退。未來等到南通得利廠2024年產能補上，營收可望恢復。
得力今年1～11月合併營收89.32億元，年減21.2％。
得力指出，歷經疫情2020及2021年衰退，得力的營運其實從2022年就已經逐漸恢復。今年主要受到杭州廠遷廠、加上加杭州亞運受到政府部分天數停工因素的影響而導致營收衰退；不過，新建的南通廠已經從第四季開始試投產，杭州得利的舊設備也陸續到位開始試機生產，希望工廠2024年如果順利的話，明年第二季能夠把所有產能開出來。
目前得力現有生產基地的產能為，台南廠每月染整300萬碼、織布90萬碼；浙江福發廠每月染整200萬碼；南通廠每月織布350萬碼；越南廠每月染整450萬碼、織布120萬碼。其中以越南廠區跟人和設備規模最大，目前產能約占整個集團約40~50％。
對於明年的營運前景；得力指出，公司在運動相關營收占比較少，整體奧運影響沒那麼大。不過手中訂單能見度仍達一季上下，其中越南能見度一季以上，台灣和大陸約一季。
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