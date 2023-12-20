馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）今天發布聲明指出，政府決定禁止以色列航運公司以星（ZIM）及所有懸掛以色列國旗船隻靠泊大馬港口，這項決定將不會影響大馬經貿活動。

根據安華今天在社群媒體平台臉書（Facebook）發布最新聲明，交通部將立即採取行動對這家公司實施永久禁令。大馬內閣於2002年同意以色列航運公司以星船隻靠泊大馬港口，2005年批准可以登岸。

安華指出，大馬政府不僅今天決定撤銷這家公司的權利，連帶所有懸掛以色列國旗船隻也不能停泊在大馬任何港口。政府禁止任何駛往以色列船隻在大馬港口裝載貨物。

他另在聲明中說，以色列對巴勒斯坦居民屠殺和持續的暴力行為，違反基本人道主義原則與國際法。這項限制措施是針對以色列的行徑做出回應。

馬來西亞支持巴勒斯坦人的合法權利，主張他們有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界範圍內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，以及巴勒斯坦人返回家園與取回財產的不可剝奪權利。

馬來西亞外交部在以巴衝突以來，多次重申維護並支持巴勒斯坦的態度。外交部曾發表聲明譴責以色列在停火協議結束後恢復攻擊加薩地區暴行，侵犯巴勒斯坦人民基本人權，危及和平解決當前危機的努力。