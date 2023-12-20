距離美國總統大選只剩不到1年的時間，現任總統拜登的支持率卻持續下滑。華爾街知名經濟學家希夫（Peter Schiff）近日受訪時形容美國經濟就是一場「災難」，並狠批所謂的「拜登經濟學」就是「給豬擦口紅」，企圖掩蓋經濟現況。
拜登民調屢創新低，反映出美國民眾對「拜登經濟學」並不買單。《華盛頓郵報》引述消息人士報導，始終低迷難見起色的民調支持率也讓拜登大感不安，甚至嚴厲質問幕僚原因何在。為何在美國經濟持續成長、失業率下降的情況下，他的經濟成績卻沒有得到肯定。
貴金屬貿易商SchiffGold創辦人、知名經濟學家希夫最近在《真實的美國》（Real America）節目中與主持人Dan Ball談到美國經濟時表示，美國政府與其主流支持媒體經常把「韌性十足」的美國消費領域作為經濟持續成長的證據，畢竟只要民眾還在花錢，經濟怎能夠不好？
但希夫直言，美國民眾根本是靠2種方式自行艱難維持生計。拜登政府吹噓的創造就業機會，其實很多都是由已經有工作的人取得。民眾透過大量兼差，放棄休閒時間，來取得更多收入。另外一種方式則是借更多的錢。美國民眾信用卡債務規模已達創紀錄新高。可是借錢始終是要還的，因此信貸問題已經開始惡化。
希夫表示，美國經濟就是一場災難，經濟強勁的想法只是美國政府的宣傳工具，而美國聯準會（Fed）12月突然轉鴿，是因為主席鮑爾清楚知道不能再升息，需要通過製造更多通膨來支撐經濟，「鮑爾所做的一切，都是為了讓拜登再次當選」。
希夫最後更狠批，「拜登經濟學」不過是在「給豬擦口紅」。2008年美國總統大選時，歐巴馬曾批評共和黨對手，「你可以給豬擦口紅，但牠仍是一頭豬；你可以把不新鮮的魚包在紙裡，稱之為改變，但8年後，魚仍然發臭」。
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