10、11月新生兒還有一半未領普發現金，財政部促新生爸媽記得在明年1月底前領取。
根據《全民共享經濟成果普發現金辦法》規定今年10月到12月底前出生的新生兒，照樣可以領取普發現金6000元，領取時間到明年的1月底。
財政部國庫署表示，10及11月國內出生且符合資格的新生兒，每個月都有1.1萬人，但是到11月底只有1萬多人領取，領取率不到5成。
財政部分析，10、11月新生兒領取率低，可能有三種原因，一，父母還沉浸在獲新生兒的喜悅中，還未想到要領取；知道要領取現金，但忙碌、坐月子還未有時間領取；以及認為領取時間到明年1月底，還有時間所以還不急於領取。
累計到11月底，領取現金大約有2346萬人，有近2萬人是最後一天領取、有1700多人是在期限內順利恢復戶籍、10月31日後領取到現金。
為了避免最後一天塞車，財政部提醒新生兒父母親在新生兒出生10天後到郵局，檢附出生證明、生父或生母具照片身分證明文件；代領人除了前兩項文件外還要代領人的具照片身分證明文件領取。
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