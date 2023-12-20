有錢人賴皮欠稅，國稅局祭兩法寶。財政部北區國稅局表示，為有效徵起稅捐，如發現納稅義務人有隱匿或移轉財產、逃避稅捐執行的跡象，將立即聲請法院就欠稅人的財產假扣押，並蒐集相關資料供行政執行分署拘提、管收。

北區國稅局舉例，該區轄內甲君因未依規定辦理綜合所得稅結算申報，欠繳綜合所得稅新台幣1,500萬餘元。甲君於2022年5月起陸續將其投保的三張壽險保單解約、股票出脫賠售，並將不動產以買賣名義移轉登記予第三人。

且其出售財產所得於匯入銀行存款帳戶後，隨即提領現金或轉匯給其他親屬，顯然有藉移轉財產以規避稅捐執行的情形。

北區國稅局表示，為保全稅捐債權，該局向法院聲請假扣押獲准，旋即向行政執行分署聲請假扣押執行，該分署迅即就甲君存款、投資及保險解約金核發執行命令，陸續徵起52萬餘元。

且因甲君逾滯納期限仍未繳納稅款，經該局將相關財產及所得動態資料移送行政執行分署強制執行，經該分署認定甲君有故意不履行及有隱匿或移轉財產的情形，向法院聲請管收甲君獲准。

北區國稅局表示，甲君於法院裁定管收次日，即由其妻繳納550萬元並提供擔保分期繳清剩餘欠稅，以免除管收。

國稅局呼籲，納稅義務人收到繳款書時，應依限繳納，切勿心存僥倖，因蓄意不繳稅及隱匿或處分財產，否則可能遭行政執行分署實施拘提、管收，損及自身權益。