為積極轉型切入半導體設備，牧德（3563）私募引進日月光（3711），持股23.07％，2024年適逢牧德董事改選，日月光將進入牧德董事會取得二席董事席次，雙方將攜手開發載板、bare wafer、wafer package等檢測設備，明年第二季可望產生效益。
不過就短期景氣，牧德管理階層預期，第四季可望觸底，但是2024年仍持謹慎保守看法，尤其在陸資廠大舉介入PCB產業之下，價格廝殺激烈，跨足半導體領域在這一、二年初期相對辛苦，然而轉型切入半導體藍海，勢在必行。
為積極轉型切入半導體設備，牧德（3563）私募引進日月光（3711），持股23.07％，2024年適逢牧德董事改選，日月光將進入牧德董事會取得二席董事席次，雙方將攜手開發載板、bare wafer、wafer package等檢測設備，明年第二季可望產生效益。
不過就短期景氣，牧德管理階層預期，第四季可望觸底，但是2024年仍持謹慎保守看法，尤其在陸資廠大舉介入PCB產業之下，價格廝殺激烈，跨足半導體領域在這一、二年初期相對辛苦，然而轉型切入半導體藍海，勢在必行。
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