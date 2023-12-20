【時報記者張漢綺台北報導】日月光(3711)與AOI廠牧德(3563)攜手搶攻半導體設備領域，兩家公司合作關係可望進一步深化，牧德總經理陳復生表示，牧德引進日月光集團策略投資並合作開發設備，日月光將在明年牧德董事改選時取得兩席董事席次，若半導體新設備有競爭力，可望有跳躍式成長。

牧德今天下午舉行線上法說會，牧德日前私募引進策略投資人日月光集團，日月光半導體以每股161.5元、總金額21.67億元取得牧德私募普通股1萬3418張，約當23.1%股權，躍居牧德最大單一股東，兩家公司合作關係也成為今天法說會重點，陳復生表示，日月光將在明年牧德董事改選時取得兩席董事席次。

陳復生表示，日月光入股後，公司配合日月光集團，開發載板檢測設備、晶圓段檢測，以及晶圓封裝設備，預計在明年1月、4月與6月陸續推出新設備，公司未來計畫拉升相關半導體設備營收，但仍需看新設備開發速度，半導體布局仍看新檢測設備開發與驗證進度，最快在明年下半年發酵，若新設備有競爭力將有助跳躍式成長。

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