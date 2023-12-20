最低工資法三讀通過，普華商務法律事務所合夥律師鍾元珧認為，最低工資法之制定本身，對於企業勞資關係並沒有實質改變。不過，這僅僅是勞動部因應國際ESG浪潮，為促進台灣企業加速轉型所採取的行動之一。

普華商務法律事務所資深律師陳温紫提醒，為推動企業永續發展並提升公司治理品質，金管會一方面透過擴大上市、上櫃公司應於年報中揭露個別董事酬金的範圍，納入「最近年度稅後淨利增加達10％以上，但非主管職務的全時員工年度薪資平均數卻未增加者」之情形，以間接促使企業重視員工薪資福利；並要求企業應於永續報告書中揭露員工福利及薪資等相關資訊。

另一方面，上市、上櫃公司治理評鑑指標中一直都有企業是否制訂人權保障政策、是否將經營績效反映於員工薪酬、及員工福利措施等之實施情形等評量標準。儘管尚未採認勞動部積極推動的上市、上櫃公司團體協約資訊揭露義務，將「團體協約簽訂情形」納入年報應記載事項或公司治理評鑑指標，企業實不應忽略全球ESG浪潮下的勞資關係新趨勢。尤其規模較大的上市、上櫃公司，實應從長遠計，跳脫傳統將人力資源當作固定成本的思考，及早思考如何調整經營策略，以因應全球企業人權的新規則。