歐盟率先起跑碳邊境調整機制（CBAM），預期將重塑全球貿易型態，帶動各地政府系列性氣候變遷政策與措施，台灣及澳洲、新加坡、馬來西亞、大陸等亞洲各地亦對該政策表示高度關注。勤業眾信提醒，目前已在亞洲各處設有據點的台灣企業，應即早掌握其是否跟進歐盟CBAM政策，並評估相關因應措施。

勤業眾信聯合會計師事務所20日舉辦「數位環境下出口管制及歐盟碳邊境調整機制之挑戰與因應」研討會。

勤業眾信聯合會計師事務所間接稅及永續服務稅務負責人洪于婷會計師指出，CBAM 和關稅架構關聯度甚高，歐盟已經提供歐盟進口人相關指引及自我檢查表，協助其進行第一次申報；從受CBAM影響之商品採用稅則號列來分類規範，原產地及製造商資料、到進口人海關申報平台及課徵等，整個CBAM遵循機制以現行歐盟海關框架基礎進行。

她強調，企業不可因為目前為試行期而掉以輕心，該項申報紀錄會持續留存歐盟各地政府資料庫，倘若商品稅則分類錯誤，誤以為不在範圍內，或者與試行期申報碳排值相比，CBAM正式上路時，突然碳排值大幅下降，卻未有合理理由說明，或者填報生產廠商資訊經查證有誤，這些都是未來歐盟查核同類貨品及同一高碳排產業的關注重點。

Deloitte 新加坡（Deloitte Singapore）協理顏佩珍表示，新加坡是亞洲最早實施碳稅的地區。新加坡是亞洲最早實施碳稅的地區。2019年起排放2千噸以上溫室氣體的企業（包括發電廠及製造業）須登記申報，並對那些超過2.5萬噸的排放徵收每噸星幣5元的碳稅。2024年将調升至每公噸25元，並在2026年又調升至每公噸45元，直到預計2030年每公噸將達50至80元。

她表示，從企業的角度也觀察到，一些廠商因為目前各地碳稅的課徵力道及時程不同，而有廠商考慮調整產地到相對低碳稅地區，惟在巴黎協定及CBAM影響下，這些可能都只是短期狀況，各地理應跟進相關立法及碳稅徵收，建議仍應持續觀察各地立法動態及碳稅／碳價水準作為因應。

上海德勤稅務師事務所稅務合夥人高立群表示，目前受CBAM影響的六大類產品中，從大陸出口至歐盟的貿易額約為190億美元，約占大陸出口至歐盟貿易總額的3.4％，影響相對有限。然針對鋼鐵與鋁相關產品的影響相對較大，占比均超過8％以上。

根據觀察，雖然大陸全國碳交易市場已於2021年正式啟動，然目前大陸碳市場只覆蓋了電力產業，未來會納入鋼鐵、鋁等產業。雖納入以後會部分程度抵銷碳關稅，但考量大陸碳價和歐盟碳價的差異，雖然可以抵扣，但會非常有限。

他強調，大陸暫時不會課徵碳稅或碳費，仍建議須密切注意大陸碳價的發展及後續出台之總經政策對碳價的影響。