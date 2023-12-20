落實普惠金融理念，永豐金證券宣布電子下單手續費優惠活動延續至2024年底，協助投資人降低交易成本，手續費優惠包含：台股每筆交易最低費用1元、豐存股-台美雙市場存股最低銅板價優惠。

永豐金證券表示，希望成為波段投資人最堅強的後盾，即日起至2024年底，台股交易手續費，每筆最低收費用不足1元，以1元計收，小額交易也無須擔心要付相對較高的手續費。

永豐金證券表示，大戶投APP下單平台上線至今超過60萬次下載數，豐存股平台3年來累積服務26萬名用戶，要以普惠精神的交易成本、好用的數位智能服務平台，成為投資人一站購足的「高CP值」券商最佳選擇。

針對穩定領息的存股族，永豐金證券全新升級「豐存股2.0」，以3大特色成為投資人最有利的好幫手，「選股工具」：首創成分股找 ETF，幫助投資人從喜愛的企業出發，輕鬆找到理想標的；「超低存股門檻」：100元就能存股，3年來豐存股台股累積扣款金額達400億元。

此外，推出超優「手續費優惠」：一個銅板價就能帶領投資人輕鬆進入存股投資。

根據豐存股平台最新統計，熱門存股標的前四名皆為高股息ETF，分別是00878國泰永續高股息、00919群益台灣精選高息、0056元大高股息、00929復華台灣科技優息，顯示投資人以存股累積領息需求熱度持續增加。