iRent共享車平台營運版圖再擴大！瞄準離島國旅租車，iRent於2020年8月開進澎湖後，20日起宣布攜手金門在地知名業者冠城租車租賃夥伴，提供24小時汽車同站自助租還服務。

iRent共享車平台全台營運據點已超過2,000個，看準離島旅遊熱潮，將服務範圍再延伸至金門，成為iRent進駐離島的第二站，另外，iRent秉持提升即時、便捷的租車體驗，將據點設立於金門機場的第二停車場，會員可在出發日60天前透過APP完成預約，一下飛機便可輕鬆取車。

此外，由於春節期間金門總會湧入大量旅客、返鄉人潮，iRent亦宣布推出春節早鳥優惠活動，預定2024年春節專案期間（2／7~2／14）租車連續承租3天以上，即贈送汽車平日60分鐘折抵券。

iRent指出，未來iRent將持續因應不同需求的民眾、結合重要交通樞紐並聯手深耕當地的短租業者，以擴及全台各縣市與外島為終極目標，共創綠色移動生態圈。