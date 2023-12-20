大亞集團董事長沈尚弘表示，大亞集團近年轉型以能源及新創事業雙引擎為主軸，給予自己目標是長期向上成長，明年營收是否成長，要看銅價走勢而定，國際銅價可望隨國際景氣回溫而朝正向發展；明年本業獲利會優於今年。
大亞集團再度攜手曾獲德國紅點設計獎的金工藝術家李昕，12月21日至明年1月9日台北華山1914文化創意產業園區舉辦大亞集團68週年能源藝術展。這次展覽運用大亞生產製造，象徵能源流動的銅線貫穿展場，規劃前導、主題及品牌三大展區。品牌區以網絲構成鏈結概念，呈現大亞集團從能源的產生、傳輸、轉換、儲存到管理的能源鏈佈局，為台灣打造可靠、穩定的生活。
大亞集團2023年獲利飆史上新高，目前太陽能光電廠總裝置容量超過200MW，儲能系統總容量達36.5MW。大亞集團希望2016年底前太陽能光電總裝置容量至少500MW;2025年上半年儲能系統擴增至180MW。
沈尚弘20月主持大亞集團68週年「能源藝術展」前記者會表示，大亞今年邁向68週年，從電線電纜及漆包線，經過10年的摸索，朝能源鏈及串接佈局，已有小小收。大亞一直思考與社會大眾分享近年的轉變及轉型，透過能源與藝術結合，呈現大亞集團從能源的產生、傳輸、轉換、儲存到管理的能源鏈佈局。
沈尚弘指出，大亞 預期2024年太陽能光電建置及建置累積容量超過300MW，在雲林建置180MW漁電共生太陽能光電廠預計2026年底前完成，屆時太陽能光電總建置容量至少500MW。2024年儲能系統建置及在建容量可從今年36.5MW倍數增加至180MW，其中台中龍井100MW，預計2025年上半年完工併入台電。
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