iKala 旗下雲端事業 iKala Cloud與新漢智能看好製造業的數位轉型和上雲需求，將提供製造業AI轉型所需的相關服務。

iKala 共同創辦人暨執行長程世嘉指出，AI 牽動的是數據和雲端，ABC（AI、 Big Data、Cloud）三者密不可分，企業現今面臨上雲挑戰，特別關注資安、資料與技術三大面向。

iKala 已服務過1000多家企業客戶，觀察到因應政策法規，企業有資料需存於地端的需求，因此 iKala Cloud與Google Cloud合作提供混合雲管理解決方案，協助企業建置安全、合規的資料。

iKala 董事簡立峰分享，生成式 AI 推動產業發展的四大面向，包含內容自動生成、機器學習服務平民化、問問題代替解題、提高勞動生產力，其中企業特別關注員工賦能、組織生產力的提升。

根據麥肯錫報告指出，生成式 AI 為產業帶來三大共同應用，包含自動程式開發、行銷內容自動生成與客服進入對話式電子商務，針對製造業的賦能，則還可加速產品工業設計的進程。

簡立峰表示，企業正迎向建置「企業大腦」的時代，製造業最有效的 AI 應用仍在於知識管理（Knowledge Management，KM），可以透過保存老師傅的知識、生成工廠教育訓練手冊來提供問答式學習。談及降低資安風險，簡立峰指出檢索增強生成（Retrieval Augmented Generation，RAG）是當前的新興發展，透過將語言模型結合外部資料庫、常見 FAQ 等外部資源，可提高模型的準確性和可靠度。

新漢智能總經理林弘洲表示，台灣製造業在工業 4.0 方面領先全球，中大型上市櫃公司已普遍實現數位化，中小型企業則往逐步發展階段，但數位化已成為必然趨勢。當前產業關注的焦點在於企業整體數位轉型，而非僅限於單一專案的回報率。林弘洲強調，除了建立知識管理（KM）是目前製造業的共同目標，導入產品研發設計的原則指南也相當重要，有助於產品設計的偏離，確保產品傳承和品質的持續性。