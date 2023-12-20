迎接AI浪潮，晶圓代工龍頭台積電（2330）全面衝刺先進封裝產能，CoWoS擴產潮將延續到2025年；三福化（4755）積極拓展半導體化學品業務，CoWoS應用產品維持良好成長，加上IC級TMAH(顯影劑)回收純化線預期11月進入試產、12月送樣客戶認證，為明年營收成長增添動力。
南寶（4766）投入耕耘生質材料和永續、可回收材料等，可望取得新客戶和新訂單，有助優化產品結構與強化市場地位，並積極把握軟性包裝、光學用膠等新產品與應用的成長機會。
尤其，南寶受惠低價原物料及生產效益拉升，前三季EPS15.03元；法人推估，第四季營運持穩看待，今年獲利有機會挑戰兩個股本，搭配明年動能增溫，股價強勢攀揚表態。
三福化受惠新興化學品、精密化學品營收比拉高至8成，第三季毛利率20％，較上半年增加約2個百分點，EPS1.09元；前三季EPS3.11元。
CoWoS與3／4奈米、AI伺服器等需求高度關聯， 切入光阻剝離劑的三福化有望隨CoWoS動能，業績同步向上。
三福化面板化學品營收比約5成、基礎化學品約20％、新興化學品(TMAH回收)約佔20~15％，至於半導體化學品受惠先進封裝需求暢旺，營收比從原先10~11％提升至近15～20％。
三福化TMAH顯影劑回收電解年產7,200噸，客戶包括國內面板廠等業者，未來將前進半導體市場，延續領先優勢。
南寶表示，成長機會瞄準碳纖維材料、環保奈米塗料、熱熔膠三大領域，可運用在筆電、建材、尿布衛材等。除開發功能性熱融膠擠身中國第四大供應商；併入常熟裕博高分子材料（環氧樹脂）切入大陸碳纖維用樹脂市場，京東一款新上市筆電碳纖機殼材料就來自南寶。
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