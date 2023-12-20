【時報記者王逸芯台北報導】黑松(1234)今(20)日召開法說會說明未來展望，看準台灣2025年將邁入超高齡社會，未來將積極佈局銀髮市場，開發最適合時下消費需求之商品。另外，黑松董事會於今年11月決議通過副總經理張智鈞升任為總經理，未來將與董事長張斌堂攜手共創新局。
黑松明年即將邁入99週年，面對市場競爭，董事長張斌堂近年更積極帶領團隊改革創新，也將環境永續視為轉型與持續發展的基礎，於今年6月成功取得飲料業第一個綠色工廠標章。黑松董事會於上個月決議通過由副總經理張智鈞升任總經理，未來將攜手董事長張斌堂共創新局。
在新品挹注下，黑松飲料本業整體業績成長近1成，整體酒類事業比去年成長14%，累計1-11月黑松整體合併營收達98.18億元，年增率12.82%，創歷年同期新高。展望未來，黑松將展開四大經營策略，包括佈局飲料利基市場、擴展酒類品牌代理、拓展保健事業規模及加速生產減碳進程。
看準台灣2025年將邁入超高齡社會，掌握新客群需求，黑松將運用機能素材，開發最適合時下消費族群之商品，積極佈局銀髮市場。總經理張智鈞表示：「年輕族群一直是飲料市場的主要消費對象，但我們必須因應人口結構的改變有所調整，台灣在2025年即將進入超高齡社會，未來我們會拓展銀髮族市場，提供最適合消費者的產品及服務。」
除了飲料本業，酒品代理已成為黑松另一個重要事業，佔整體營收逾4成。截至11月為止，整體酒類代理事業比去年成長14%，50度以上金高主要成長動能來自老酒千日醇，產品不但深獲消費者青睞，更於今年大幅成長將近5成。未來酒類事業將以擴展不同代理品類為目標，繼今年Kirin水果酒之後，預計將於明年再爭取威士忌品牌代理。
黑松生技今年持續快速成長，相較去年同期，自有電商已成長超過6成。為了讓消費者對產品更有信心，品牌不斷爭取更多有公信力的認證，累積至今，黑松生技產品共取得2項「健康食品認證」、4項「SNQ認證」及5項「AA 無添加驗證」，展現發展保健事業的決心。依據美國市場研究公司Grand View Research, Inc.的最新報告，至2030年，全球女性保健和美容補充劑市場規模將在預測期內以5.1% 的複合年成長率增長，未來黑松生技除了持續以「全家人的健康」為目標，明年更鎖定女性保健市場，以滿足消費需求。
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