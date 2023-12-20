【時報記者王逸芯台北報導】吸入劑特色藥暨CDMO大廠益得（6461）於本月與加拿大知名藥品經銷商（加拿大前五大）簽署授權銷售協議，旗下定量吸入劑（MDI）SYN011將進軍北美加拿大，成為益得跨足國際市場的第一個據點。
益得產品線中另一MDI吸入劑SYN010（欣必復）取得台灣和澳門上市許可後，在今年獲得國家品牌玉山獎與國家藥物科技研究發展獎的殊榮，並將陸續提出東南亞與香港上市許可，持續國際布局。公司產品線將漸進地進入收割期，前景看好。
吸入劑市場龐大，根據Visiongain估計，全球吸入劑市場將於2030年達到新台幣1.5兆元，於2020-2030年間，可望以5%年複合成長率（CAGR）成長，而全球最大的吸入劑市場就是北美，其中定量吸入劑（MDI）的成長尤其快速。
SYN011為Salbutamol支氣管擴張劑，益得成功插旗加拿大，穩固進軍北美的根據地。根據統計，加拿大每年吸入劑市場需求近千萬支，市場規模約新台幣12億元左右。
益得為台灣唯一且全球少數擁有MDI吸入劑開發及製造能力，且可提供CDMO服務的特色藥廠(specialty pharma)，旗下數款MDI學名藥產品已成功取證，將陸續在東南亞、港澳、中國與北美上市，創造營收。
益得首支獲准上市的複方MDI吸入劑產品SYN010，已經於去年9月成功取得台灣藥證，且獲得澳門上市許可，並已陸續向東協國家申請上市，進軍成長快速的東南亞。根據IQVIA統計，與SYN010相同的複方吸入劑藥品，在台灣的市場規模達新台幣4.5億元（2021年），東協國家則為新台幣24億元左右，中國市場規模可達新台幣63億元。同時，益得已經完成Duasma臨床試驗，並於11月向中國國家藥品監督管理局（NMPA）提出上市申請。
益得指出，從明年起，益得的對外布局將持續開花結果，不僅在亞洲地區的中國大陸、東南亞，將陸續申請或取得上市許可，且對於市場最大的北美市場，也已經踏出第一步，加拿大就是落腳北美的第一站。益得將在技術開發與生產製造，持續深耕台灣，打造全台唯一呼吸道製劑專業藥廠，並積極進行全球布局，讓益得成為立足台灣，銷售全球市場的全方位吸入劑特色藥廠。
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