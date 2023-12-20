台達今年新設立「台達年輕學者科技講座」，以三年總獎金新台幣1,500萬元吸才，依據台達未來重點發展領域開放電力電子、電力系統、電動車、機器人、智慧製造等五大領域學界人才申請，以強化優秀年輕學者的國際競爭力，連結國內產業需求，引導學生研究風氣及方向。
台達今（20）日舉辦首屆「台達年輕學者科技講座」頒獎典禮，吸引來自26所大學超過百位優秀學者角逐，歷經十餘位內、外部遴選委員嚴謹的審查，最終選出五位得獎者，得獎者依領域分別為臺灣大學教授陳景然、臺灣科技大學教授連國龍、臺灣大學教授魏宏宇、成功大學教授藍兆杰及清華大學助理教授陳鴻文。
為彰顯對此活動的重視，包括台達創辦人鄭崇華、執行長鄭平、總裁暨營運長張訓海及人資長陳啟禎皆親自參與典禮。
台達執行長鄭平表示，台達每年投入超過1億元，於台灣重點大學進行聯合研發，並與全球將近200多間學校合作，多元培育人才，藉此共同推動電力電子技術發展，接軌產業相關應用與創新。今年首度設立「台達年輕學者科技講座」，為台灣優秀年輕學者提供實質獎勵與合作機會，使更多學術菁英充分發揮研究能量，引領學子參與先端科技研發，形塑更充沛的產學合作生態系。
台達持續於國內外大學設置實驗室、聯合研發中心，並在重點領域設立學術獎勵措施，今年則針對任教台灣大專院校五大領域之傑出學者，設立「台達年輕學者科技講座」，每人每年受獎金額為100萬元，獎勵以三年為一期，共計五名。獎勵及引領五大未來重點領域研究，促進深化研究合作與產業應用。
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