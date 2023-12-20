【時報-台北電】浩鼎(4174)公告公司董事長閻雲辭任。

浩鼎於112年12月20日接獲董事長閻雲博士辭職書，辭去董事長及董事職務，生效日定於112年12月29日。公司近期將召開董事會推舉新任董事長。（編輯：沈培華）

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