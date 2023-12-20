【時報-台北電】精英(2331)112年12月22日14時30分，受邀參加台新證券舉辦之法說會，位於台新證券(台北市中山區建國北路一段96號，台証大樓B1)，屆時說明公司已公布之經營績效等相關資訊。(編輯：廖小蕎)

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