俄羅斯全面入侵烏克蘭近兩年之際，西方盟友對於援烏漸露疲態，俄羅斯則對取得勝利的信心日益增強。烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，這場戰爭還看不到結束的跡象。
法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，他已暫時駁回軍方再徵召多達50萬人入伍的請求。這項提議不受烏國民眾歡迎，可能會讓澤倫斯基不斷惡化的民調支持率再受打擊。
烏克蘭軍隊在前線面臨壓力、盟國在軍事與財政的支持上也搖擺不定，讓烏國度過艱困的一年。歲末年終之際，澤倫斯基和烏國及外國記者會談。
在媒體問到俄烏戰爭是否會在明年結束時，澤倫斯基回答說：「沒人知道答案。」
他說：「即便是受人尊敬者、我們的指揮官、我們的西方夥伴，都稱這會是場曠日費時的持久戰，他們也不知道（答案）。」
西方國家願再提供烏克蘭必要的支援多久，這個問題已經變得愈來愈急迫。
隨著俄羅斯入侵烏克蘭將於2024年2月滿兩年，澤倫斯基上週展開西方國家拜訪行程，以爭取更多軍事、政治上的支持。
但他未能說服美國國會立即批准600億美元（約新台幣1.89兆元）的援助，且在布魯塞爾，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）也阻止了（歐盟）約500億歐元（約新台幣1.74兆元）的援助計畫。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1121220
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