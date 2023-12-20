【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】連吞兩根黑棒的港股20日反彈，恆生指數開高142點後，最多曾漲236點，高點為16,741點，最後收在16,613.81點，漲108.81點或0.66%。國企指數收5,612.65點，也漲19.89點或0.36%。

大型科網族群表現亮眼，京東大漲3.3%，阿里巴巴大漲2.6%，騰訊漲0.7%，前一日大跌的美團反彈0.4%，攜程也漲0.3%。金融股各自表態，匯豐控股漲1.5%，友邦保險漲1.2%，招商銀行漲近1%，中國平安保險漲0.4%，港交所漲0.2%，但工、中、建三大內銀股則跌0.2%至0.7%不等。

碧桂園服務大幅度反彈5.2%，是漲幅最大的大型股。其它內房以及物管類股漲跌不一，例如，龍湖集團大漲2.3%，華潤萬象生活小跌0.2%，中國海外漲0.7%，華潤置地也漲0.7%。

澳門政府預估，2023一整年的賭場收入應至少有1800億澳門幣，較預期的1300億澳門幣多出20%。同時，也預計2024年賭場收入可望超過2100億澳門幣。博弈族群上揚，永利澳門飆升5.9%，金沙中國狂漲4.2%，新濠國際大漲3.3%，銀河娛樂也漲1.5%。