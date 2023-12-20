丹麥科學家開發出名為「life2vec」的算命模式，準確率約78%。

丹麥和美國科學家已開發出一種演算法，可以利用一個人的生活故事，來預測他們將如何生活，還有何時死亡。

據《每日郵報》（Daily Mail）19日報導，一項新研究顯示，名為「life2vec」的計算模式準確率約78%。雖然它的準確率和其他類似演算法不相上下，但與其他模型不同的是，它的工作原理就像聊天機器人（chatbot）般，可以利用現有的細節，來預測接下來會發生的事。

「life2vec」是由丹麥和美國科學家所開發，他們以大量丹麥數據為基礎，訓練機器學習演算法。他們為它輸入如收入、職業、居住地、受傷和孕史等超過 600萬真實人物的各種訊息。最後他們建了一個模型，可以處理簡單的語言，並生成關於一個人是否可能早逝，或其一生收入的預測。

猶如ChatGPT用戶要求它寫一首歌、一首詩，或一篇短文般，科學家可以向 life2vec提出簡單的問題；例如，某人會不會在4年內死亡？

而這些科學家利用從2008—2016年的資料，來訓練所建的模型。根據人口數據來看，在2020年以前死亡的人中，準確率超過3/4。

這項研究發表在《自然計算科學》（Nature Computational Science）上，不過首席研究員萊曼（Sune Lehmann）說，為了保護用來訓練該系統的相關人員個資，它不會提供大眾或企業使用。