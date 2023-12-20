【時報記者葉時安台北報導】財政部國庫署表示，依全民共享經濟成果普發現金辦法第3條第2項及第4條第2項規定，112年10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明之國民，且其生母或生父符合領取資格之新生兒，應於113年1月31日前，備妥出生證明及其生母或生父之身分證明文件，至郵局臨櫃領取。

財政部國庫署進一步表示，據統計112年10月及11月國內出生且符合資格之新生兒每月約有1.1萬人，但截至11月底，只有1萬餘人領取，領取比率不到五成，該署呼籲家中有符合領取資格的新生兒，請新手爸媽把握時間儘速領取，務必在113年1月31日前領取，逾期無法領取。

財政部國庫署提醒，前往郵局臨櫃領取時，請務必攜帶新生兒出生證明(不必先辦理出生登記)，以及生母或生父具照片之身分證明文件，如果生母或生父委託他人代領，除上開文件外，亦須攜帶代領人具照片之身分證明文件。該署進一步提醒，配合醫療院所新生兒通報時程，建議於新生兒出生10日後再行前往郵局臨櫃領取。

財政部國庫署再次強調，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。