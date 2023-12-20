【時報記者林資傑台北報導】群益證(6005)今（20）日舉辦「2024台股投資大趨勢論壇」，為投資人解析最新投資趨勢，包括深度解析全球、台灣的經濟與產業機會，以及ETF如何塑造全新的台股投資生態等熱門議題，堅強的講者陣容吸引爆滿聽眾，現場反應熱烈。

對於2024年股債表現展望，群益投顧總經理范振鴻認為，美國家庭財務狀況處於史上最佳階段，民間消費動能穩健，企業獲利也預期進入上升循環。同時，統計聯準會停止升息後，與美國總統大選年的美股走勢通常易漲難跌，故樂觀期待美股再創新高。

債券方面，范振鴻看好通膨持續走降，債券市場在降息循環啟動下將迎來多頭年。資深分析師杜金龍則提醒，台股波段已有不小漲幅，需留意明年首季中開始的股市修正行情，第二季起隨著景氣落底回升，將有機會展開下一波多頭循環。

上市後僅150天規模便突破千億元的復華台灣科技優息ETF(00929)經理人許忠成表示，台灣投資人的投資偏好已從一般共同基金轉向ETF，高股息ETF尤受投資人喜愛，而00929更具備月配息、股息優、績效強等三大優勢，因而成為2023年高股息人氣王。

對於半導體產業，資策會產業情報研究所（MIC）所長洪春暉指出，目前全球與台灣半導體產業仍在景氣底部，2024年有望逐步回升，其中以數據中心、無線通訊、車用電子成長動能較大。此外，台灣半導體產業具群聚優勢、在先進製程領先國際，將持續扮演關鍵地位。