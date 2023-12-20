【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：
1.大豐電(6184)：每股成交價51.6元，成交量57萬2000股，成交金額2951萬5200元。
2.京城樂富R1(01010T)：每股成交價10.05元，成交量1000萬股，成交金額1億050萬元。
3.台達電(2308)：每股成交價305.84元，成交量12萬6000股，成交金額3853萬5840元。
4.台達電(2308)：每股成交價305.83元，成交量17萬4000股，成交金額5321萬4420元。
5.台積電(2330)：每股成交價584.89元，成交量3萬股，成交金額1754萬6700元。
6.台積電(2330)：每股成交價584.51元，成交量5萬2000股，成交金額3039萬4520元。
7.台積電(2330)：每股成交價584.31元，成交量4萬7080股，成交金額2750萬9315元。
8.台積電(2330)：每股成交價584.29元，成交量4萬920股，成交金額2390萬9147元。
9.智邦(2345)：每股成交價495.68元，成交量3萬7000股，成交金額1834萬160元。
10.智邦(2345)：每股成交價483.68元，成交量3萬5000股，成交金額1692萬8800元。
11.藍天(2362)：每股成交價31元，成交量310萬股，成交金額9610萬元。
12.廣達(2382)：每股成交價221.5元，成交量8萬2000股，成交金額1816萬3000元。
13.聯發科(2454)：每股成交價986.7元，成交量2萬股，成交金額1973萬4000元。
14.長榮(2603)：每股成交價147.23元，成交量23萬2000股，成交金額3415萬7360元。
15.陽明(2609)：每股成交價50.18元，成交量100萬股，成交金額5018萬元。
16.富邦金(2881)：每股成交價63.8元，成交量50萬6000股，成交金額3228萬2800元。
17.欣興(3037)：每股成交價174.2元，成交量10萬股，成交金額1742萬元。
18.欣興(3037)：每股成交價172.78元，成交量9萬股，成交金額1555萬200元。
19.日月光投控(3711)：每股成交價132.53元，成交量31萬5000股，成交金額4174萬6950元。
20.緯穎(6669)：每股成交價1740元，成交量5萬股，成交金額8700萬元。
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