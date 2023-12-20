馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）宣布，馬國決定禁止以色列航運公司以星（ZIM）及所有張掛以色列國旗的船隻停靠馬國任何港口。
安華20日發聲明指示，馬國交通部將立即採取行動，對以色列航運公司以星實施永久禁令，並將於一個月後生效。他說，這項措施是對以色列持續「屠殺」巴勒斯坦公民的回應。他指以色列忽視基本人道主義原則，也違反國際法。
安華說，內閣2002年批准以星的船隻在馬國港口靠岸，「但馬國政府20日宣布撤回這項決定，並決定不再接受懸掛以色列國旗的船舶停靠馬國港口。」
他還說，馬國也禁止任何準備前往以色列的船隻在馬國港口裝載貨物，這2項措施都立即生效。安華強調，馬國政府有信心這項決定不影響馬國的對外貿易。
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