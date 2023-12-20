市場看好明年邁入「AI PC元年」，PC代工二哥仁寶在商用筆電市占率超過4成備受關注，更有法人預估2024年毛利率上看5%，利多消息激勵仁寶今（20）日股價攻上漲停價37.4元。值得留意的是，在台股13:30收盤前夕，仁寶於13:29:51發布重訊澄清，該公司並未對外提供財務預測，一切以公告為準。PTT網友看到重訊瑟瑟發抖，這套劇本英業達剛玩過；也有網友直言，為什麼不早說。
受惠AI PC即將問世，市場預期NB、PC在2024年有望迎來超級換機潮，相關代工廠將受惠，包括華碩、仁寶都被點名。AI PC題材發威，仁寶今盤中攻上漲停板來到37.4元，華碩也大漲6%，站上450元整數大關。
沒想到在台股收盤前夕，仁寶於13:29:51發布重訊提到，關於媒體報導內容稱，法人預估仁寶2024年毛利率上看5.0%，此外車用業務持續成長，預估明年車用營收翻倍。
仁寶澄清表示，該篇媒體報導係引述法人看法及預估數字，本公司並未對外提供財務預測。有關本公司實際財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
仁寶重訊掀起PTT網友正反兩面熱議，有人驚嚇「明天開盤掛跌停出的掉嗎？」、「準備大逃殺？還是要吃貨？」、「財務預測還好吧.. 法人自己預測的 肯定是有韭菜打電話問」、「割韭菜賺錢的sop」、「這套劇本英業達剛玩過」、「仁寶三溫暖XD」、「投信今天-27000多張捏」。
還有網友認為「澄清不是很正常嗎...」、「這家就看隔日沖明天怎麼動作」、「今天買的一個也別想逃」、「以為是送分題結果是陷阱題」、「十萬張人踩人想到就恐怖」、「明天搞不好開低走高...將空軍一棋」。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：