仁寶於13:29:51發布重訊。（翻攝公開資訊觀測站）

市場看好明年邁入「AI PC元年」，PC代工二哥仁寶在商用筆電市占率超過4成備受關注，更有法人預估2024年毛利率上看5%，利多消息激勵仁寶今（20）日股價攻上漲停價37.4元。值得留意的是，在台股13:30收盤前夕，仁寶於13:29:51發布重訊澄清，該公司並未對外提供財務預測，一切以公告為準。PTT網友看到重訊瑟瑟發抖，這套劇本英業達剛玩過；也有網友直言，為什麼不早說。

受惠AI PC即將問世，市場預期NB、PC在2024年有望迎來超級換機潮，相關代工廠將受惠，包括華碩、仁寶都被點名。AI PC題材發威，仁寶今盤中攻上漲停板來到37.4元，華碩也大漲6%，站上450元整數大關。

沒想到在台股收盤前夕，仁寶於13:29:51發布重訊提到，關於媒體報導內容稱，法人預估仁寶2024年毛利率上看5.0%，此外車用業務持續成長，預估明年車用營收翻倍。

仁寶澄清表示，該篇媒體報導係引述法人看法及預估數字，本公司並未對外提供財務預測。有關本公司實際財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。

仁寶重訊掀起PTT網友正反兩面熱議，有人驚嚇「明天開盤掛跌停出的掉嗎？」、「準備大逃殺？還是要吃貨？」、「財務預測還好吧.. 法人自己預測的 肯定是有韭菜打電話問」、「割韭菜賺錢的sop」、「這套劇本英業達剛玩過」、「仁寶三溫暖XD」、「投信今天-27000多張捏」。

還有網友認為「澄清不是很正常嗎...」、「這家就看隔日沖明天怎麼動作」、「今天買的一個也別想逃」、「以為是送分題結果是陷阱題」、「十萬張人踩人想到就恐怖」、「明天搞不好開低走高...將空軍一棋」。