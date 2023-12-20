【時報記者任珮云台北報導】近期外界報導央行採取低利率與低匯率政策以創造盈餘繳庫，要求央行提高獨立性、透明度等議題；央行下午發新聞稿澄清，央行強調由於與事實不符，為免外界誤解，因此有必要再澄清說明。央行針對六大議題回應如下：

一、央行法定經營目標並不包含盈餘繳庫，央行不需要、更不會採取低利率及低匯率來達到盈餘繳庫；二、近年台灣通膨壓力上揚，並非低雙率所致；影響國內房價因素眾多，政府推出「健全房地產市場方案」，跨部會共同因應。三、法制及實務上，央行理事會與貨幣政策已具獨立性。四、央行致力貨幣政策透明化與對外溝通。五、我國已有促進金融穩定相關機制，且運作良好，無需另設相關組織。六、央行對政府設立主權財富基金向來持正向、開放的立場，惟不宜無償撥用外匯存底。

央行強調，根據「中央銀行法」第2條，央行法定經營目標包括：促進金融穩定、健全銀行業務、維護對內及對外幣值之穩定，以及在上列目標範圍內，協助經濟之發展。央行法定經營目標並不包含盈餘繳庫，因此，央行不需要、更不會採取低利率及低匯率來達到盈餘繳庫。

央行也指出，台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，新台幣長期呈升值趨勢（自2010年1月至2023年11月，新台幣對一籃通貨之名目有效匯率指數(NEER)上升22.9%，升幅遠高於韓元(8.8%)、日圓(-28.4%)。）。另一方面，如遇新台幣匯率過度波動或失序變動時，央行基於維持新台幣匯率動態穩定之法定職責，會視情勢進行「雙向」調節。

針對近年國內房價上漲，央行認為主要係由強勁的民間投資、預期心理、投機炒作及成本推升等帶動。央行已五度調整不動產貸款之選擇性信用管制措施，以避免信用資源過度流向不動產市場。各國央行的利率政策主要用來穩定物價，而非用來處理房價問題。日本、瑞典曾以升息對抗房價，均以失敗收場；國際貨幣基金(IMF)認為，以調升利率處理高房價問題係「大而無當(too blunt)」的手段。

最後是主權基金，央行對於政府成立主權財富基金向來持正向態度，強調應先立專法，成立獨立的專業管理機構；資金來源可由政府編列預算或發行特別公債，取得新臺幣資金交予該專業管理機構，其再於外匯市場購買外匯，從事國際投資，不宜由外匯存底無償撥用。