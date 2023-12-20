【時報記者莊丙農台北報導】針對友達(2409)新加坡廠年底即將關廠，友達董事長彭（又又）浪今天表示，新加坡廠的生產線除不具備經濟效益外，考量資產活化及營運成本高等因素，因此，決定關廠，生產線員工依照當地法令處理及給予補助，部分工程師移往友達數位新加坡公司。由於土地是新加坡政府，工廠會另外處理，不會留下來當「紀念品」，設備除了出售外，一部份搬回台灣可以當作研發使用。

彭（又又）浪指出，生產製造要找到最適當搭配組合及營運模式，但新加坡廠已經不具備經濟效益，尤其像低溫多晶矽(LTPS)都進入第6代，友達昆山6代線都已經滿載，新加坡4.5代線還是10幾年前老舊技術，除了考量經濟效益外，加上營運成本高，把生產線停止。

但友達在新加坡經營10幾年，培養不錯團隊，生產作業員依照當地法令處理及補助，一部份工程師重新受訓，加上智慧製造需求，友達數位也成立新加坡公司，搭上整個產業在東南亞發展，這些工程師移往友達數位，也變成一個很好的服務團隊。

彭（又又）浪表示，不只新加坡廠，友達也陸續將一些舊世代廠房陸續做最適化調整。像有些廠房已經25年，當時世代線較小，單位面積產出效益降低，現在對於ESG及碳排又相當重視，過去的老舊世代線碳排比新世代線高，設備超過20年以上也要更新，因此，像龍潭關閉第4、5代線，騰出廠房空間投入Micro LED生產，並配合今年是友達Micro LED元年，彭（又又）浪也證實目前有些產品已經正式出貨。另外，台南三個廠區，在路竹、南科的彩色率光片廠房也經關閉，另一個還在生產，也都會陸續處理。

對於2024年面板景氣，彭（又又）浪認為，明年不會有很激情成長，整年是溫和成長，第1季本來是傳統淡季，回到季節性表現。