【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】繼前一個交易日收紅之後，歐洲股市20日持續走高，幾乎所有類股都上揚，其中，休閒旅遊漲1.7%，電信也漲1%。目前，歐股STOXX 600指數在478.78點，漲1.74點或0.36%。
根據英國官方統計，當地11月物價跌幅超乎市場預期，來到2021年9月以來最低。因此，經濟學者臆測，英國央行明年調降利率的機率愈來愈高。
英國政府20日表示，上個月CPI（消費者物價指數）年增率，從10月4.6%降至3.9%，外界關心的核心以及服務物價指數也跟著下降。英國這次整體通膨，也低於路透社彙編的預估值4.4%。
物價下跌的消息激勵英國富時100指數，開盤時上漲1.3%，並創9月21日以來最高。至於較偏重英國國內市場的富時250中型公司指數，也上漲1.1%。不過，英鎊卻貶值0.6%。
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