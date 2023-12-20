【時報-台北電】世芯-KY(3661)公告112年第一次股東臨時會通過以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
董事會也決議這次以現金增資方式發行普通股參與海外存託憑證案，發行股數暫定為350萬股~400萬股，實際發行股數授權董事長或其指定之人於上開區間內辦理。
本次現金增資參與海外存託憑證之發行價格，係依相關規定，以不得低於訂價日普通股於國內集中交易市場之收盤價、訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之九成訂定。
依公司章程規定，保留發行普通股總數之10%由員工認購外，其餘90%依法定規定，由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以參與發行海外存託憑證方式對外公開發行。本次增資資金預計用於購買原物料。（編輯：沈培華）
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