高價原料庫存調整即將來到尾聲，再加上今年上半年基期較低，崇越電（3388）樂看明年第一季營收年增率應可轉正，但因目前訂單恢復狀況不明顯，回升幅度亦不大，估營收年增幅度應不致很大，全年來看，亦復如是，至於明年能否繳出雙位數成長的成績單？崇越電則樂觀表態，「可以當成努力目標」。
為去化高價庫存壓力，崇越電自2022年第三季起進行庫存調整，目前庫存金額已由去年歷史最高值13億元大幅下滑至6億多元，庫存金額已回到接近一個月銷售業績之正常水準，然受到此負面因素影響，崇越電毛利率也受累，去年第四季甚至見到14.63％的低點，惟隨著庫存去化逐漸進入尾聲，崇越電毛利率也逐季回升，今年第三季已來到16.94％。
展望明年，崇越電表示，今年上半年去化高價庫存的不正常負面因素明年不會再發生，連帶毛利率也會逐漸回到17％的正常水位。
就明年營收表現言之，崇越電表示，今年第三季營收已有回溫的感覺，但目前看起來需求回升速度仍有些慢，目前僅知明年營收確定會緩步脫離谷底，但回升速度目前仍無法掌握。
展望未來，崇越電表示，著眼於全球經濟結構出現大幅改變，必須持續進行產業轉型並分散地緣政治風險，另考量到全球供應鏈已出現結構性改變，除拓展東南亞銷售據點，現也在評估北美洲據點。
在產品佈局方面，崇越電亦表示，會配合主要供應商信越化學（Shin-Etsu Chemical）產品開發方向，開發高機能品＋高附加價值品為核心的產品，另也會因應信越化學於今年10月成立的 Sustainable Silicone Business Development Department，全力發展具ESG導向、對環境友善的矽利光產品。
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