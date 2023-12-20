穿戴式個人健康產品市場發展迅速，為了在全球新興市場取得優勢，冠晶光電致力開發穿戴式光療儀醫療與保健器材。冠晶光電注重自主研發和製造，尤其關注產品的品質和安全性，已獲得ISO13485和國內QMS醫療器材品質認證。
舒利貼光療儀通過台灣衛福部和美國FDA二級醫療器材上市許可，持續增強在國內外市場的競爭力。第26屆SNQ國家品質標章認證，更是對產品、研發和製造團隊的重大鼓舞。未來，公司將繼續整合MIT擅長的消費性電子科技，提升穿戴式醫療產品的技術價值，擴大市場份額，成為全球穿戴式光生物調節醫療器材的領導企業。
醫療級舒利貼光療儀通過衛福部二級醫療器材認證，採用紅光光生物調節治療技術(Photobiomodulation therapy，PBMt)，具輕巧可隨身佩戴的特點。它能有效促進局部血液循環，舒緩肌肉和關節疼痛，可作為非侵入性的疼痛緩解輔助治療。這種自然非藥物的光療方案，為需要解決健康問題的人群提供了實用選擇，並獲得第26屆SNQ國家品質標章的高度認可。
冠晶光電董事長陳天恕指出，公司致力於超過10年的穿戴式光療儀醫療與保健器材研發，專注於關鍵參數設計、效能指標量化和專利技術。舒利貼光療儀的專利設計突破了穿戴式光療儀尺寸限制，讓光療儀能更方便地隨時穿戴，為穿戴式光療儀的應用帶來全新創意。
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