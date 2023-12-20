耶誕節前外資最後一波進場買股，今日外資買超246億元，但土洋對作，使得加權指數平盤震盪，收在17,635點，上漲58點，成交金額為3,364.45億元。其中，AI PC相關類股都有不錯漲幅，人氣王仁寶亮燈漲停，爆量到28.9萬張。
在台指期今年最後一結算下，台股重新站回17,600點關卡，外資進入聖誕節長假模式，短線盤勢由投信、自營商及集團作帳行情主導。
今日最威風的就是金仁寶集團，搭上AI PC熱潮，以及大力發展醫療產品，3年內醫療產品貢獻營收達10％的目標，仁寶亮燈漲停，收在37.4元，改寫波段新高。交易量暴漲到28.9萬張，成交金額107.13億元，是今日台股的人氣王。
而在仁寶的帶動下，集團的泰金寶-DR也亮燈漲停，成交量達到8.2萬張。金寶上漲8.33％，收在16.9元，成交量7.1萬張。
AI PC概念股大漲的還有華碩，上漲6.01％，收在450元股價創25年新高。宏碁則突破周線，一度亮燈漲停，創12年新高，盤終收在44.6元，漲幅9.58％。
昨日熄火休息的英業達，今日股價再度回升，收盤前也一度亮燈漲停，最後收在49元，漲幅8.77％，交易量擴大到19.9萬張。
台積電董事長劉德音宣布退休，台積電股價不受影響，585元平盤作收。
傳產類股包括機電、玻璃、橡膠、航運、觀光等，相對抗跌。
三大法人中，外資買超246億元，投信賣超26億元，自營商賣超112億元。
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