國喬（1312）公告112年度現金增資收足股款，共募得28.4億資金，有效改善財務結構、增進營運競爭。總經理曾嘉雄表示，強化營運韌性，除聚焦本業，持續透過技術創新加速高值化，旗下研發中心正在開發高性能、高強度特用生物基纖維／工程塑膠，期以實踐自主化技術推動產業升級並達到減碳。
此外，國喬積極耕耘兩岸之外的下游通路，鎖定印度、東南亞等新興市場，搶攻電動車、電池等高階複合材料應用，實踐多角化發展。
大陸新增產能、烏俄戰爭、中美貿易影響，加上2024年國內進入排碳有價時代，石化業面臨複雜多變挑戰。
曾嘉雄指出，國喬站在產業鏈中游，除生產SM苯乙烯、ABS塑膠，研發中心開發出高耐衝、高耐候的特用高端材料尼龍66成功商轉，滿足下游客戶需求。目前正加緊腳步開發高性能、高強度、包括生物基來源的特種尼龍，亦是著眼台灣產業鏈的需求缺口創造利基，期待透過實踐自主化技術發揮影響力，帶動產業提升競爭優勢。
此外，有鑑國際南向新設製造基地趨勢，印度和東南亞國家製造商對高端材料需求迫切。其中，印度近年經濟強勢成長，特斯拉、電子大廠均展現高度興趣。印度當地汽車業為搶攻高階市場，大幅提高對汽車電子零件及材料的品質管理，進而帶動高端材料上下游供應鏈轉移。
曾嘉雄說，主力產品SM、ABS和尼龍66可廣泛應用電動車、電子、電器等領域，尤其尼龍66是百萬級以上高階車款的零件關鍵複合材。國喬數年前已進入印度市場，與在地供應商結盟，夥伴關係穩固。
越南是新一代電池材料的聚集地，國喬ABS已供應至越南下游客戶作為電池的材料，計畫在越南及東南亞進一步拓展產品在電池業應用，擴大商機。
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