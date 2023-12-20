中國國家主席習近平20日上午在北京人民大會堂會見俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）。

習近平指出，今年以來，同俄羅斯總統普丁兩次會晤，今年前11個月，中俄雙邊貿易提前實現與普丁共同制定的年貿易額2,000億美元目標，展現出兩國互利合作的強大韌性和廣闊前景。

他強調，中國經濟韌性強、潛力大、回旋餘地廣、長期向好的基本面沒有改變，中國堅定推動高質量發展，推進高水平對外開放，將為包括俄羅斯在內的各國發展提供新機遇。

習近平希望雙方要充分發揮政治互信、經濟互補、設施互聯、民心互通優勢，不斷豐富合作內涵，深化經貿、能源、互聯互通等領域合作，共同維護産業鏈供應鏈安全穩定。

習近平重申，維護及發展好中俄關係，是雙方基於兩國人民根本利益作出的戰略選擇，中方支持俄羅斯人民走自主選擇的發展道路，不斷放大兩國高水平政治關係的積極效應，在全面推進各自經濟社會發展、實現民族復興的進程中繼續攜手前行。

米舒斯京表示，今年普丁和習近平兩次成功會晤，體現了俄中雙方致力於深化全面戰略協作夥伴關係的堅定意願，俄方願同中方認真落實兩國元首達成的各項重要共識，俄方對兩國雙邊務實合作穩健增長感到滿意。

他又就甘肅地震向習近平轉達俄羅斯政府和人民的慰問，表示俄方願根據中方需要提供救援幫助。