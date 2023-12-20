大陸財聯社引述知情人士報導，大陸房企龍湖20日已提前償還人民幣（下同）20億元銀團貸款，該銀團貸款總額153億元，於2024年1月到期。此前，龍湖已提前償還133億元，本次償還後，該筆貸款將在本年內全部提前還清。

龍湖地產股價20日一度升逾3％，下午3時20分許，升幅收窄至2.15％。

另據此前報導，11月下旬，龍湖集團償還約20億港幣2024年1月2日到期的銀團貸款。

近期大陸多家銀行召開房企座談會，會議主題涉及房地產企業融資等。公開訊息顯示，截至目前，龍湖集團已參與建設銀行、農業銀行、交通銀行等銀行的座談會。

另據中國銀行消息，中國銀行黨委、管理層及相關機構主要負責人走訪龍湖集團等多家混合所有制及民營房企，圍繞深化銀企合作、金融助力房地產市場發展進行一對一交流。

對於龍湖集團的資金狀況，今年8月18日舉行的龍湖集團中期業績會上，龍湖集團CFO趙軼透露，今年債務壓力已經過去，今年公司會逐步償還明年初到期銀團債務；至今年年底公司明年到期的債務約230億元左右，其中110億元為境內債券（包括回售權），120億元為開發貸，公司有充分資源償還。

此外，趙軼還介紹，龍湖集團正在和銀行大力合作，做經營性的物業貸，公司擁有76個已經開業的天街，47個做了融資，剩餘的未來會持續做，未來，公司還會開出大約40個的天街；公司做了大致的測算，滿打滿算，能做的經營性物業貸接近900億元，目前做的額度約400億元，明年增加100億元左右的經營性物業貸是很輕鬆的。