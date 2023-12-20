高雄智慧城市推動委員會20日召開2023年會，國發會主委龔明鑫比照聯合國針對政府間召開COP而倡議的「CITY COP」，高雄將有意結合智慧城市與淨零轉型，爭取第一屆在高雄市舉辦。
第28屆 聯合國氣候峰會（COP28）日前閉幕，國發會主委龔明鑫20日與高雄市長陳其邁，在高雄舉辦的「數位淨零，智慧同行」關鍵對談中指出，未來有將近一半的人口集中在都市，但排放的二氧化碳卻占全球排放量的67％到72％之間，因此，如果淨零碳排要真正做的好，就要從都市著手。
他說，過去在談論智慧城市，是智慧轉型的一部份，雖也繳出不錯的成績，因此，我國的智慧城市展是真正提供解決方案的展會活動，無論是交通、農業等，都是實實在在的東西。
由於目前我國正在智慧轉型和淨零轉型，而已有成果的智慧城市展，如果智慧城市做的好，淨零轉型也一定可以做好，基本上，二者可以合而為一的，因此，才會構思推動智慧城市的時侯，也推動淨零城市。
龔明鑫表示，就台灣而言，如果以城市作為單位的話，比較不會受到干擾，此外，以城市為單位推動淨零，另一層重大意義是，城市的一半人口排放67％到72％的二氧化碳，因此，才有所謂召開「CITY COP」的構想。
他說，未來如果有更多城市發起「CITY COP」，以城市為單位，將更有彈性，也會比以國家為單位來推動更積極，由於高雄推動智慧城市相當成功，從六都最後一名變成六都第一名，因此，龔明鑫對高雄市未來推動淨零城市，具有高度信心，成為淨零城市的模範生。
高雄市長陳其邁回應指出，以城市為單位，推動淨零轉型，是非常適合的，因為，無論是數位轉型或淨零轉型，都是要落實到地方，並且成為一個平台，與國際交流。
他說，智慧城市展未來如果能夠成為「CITY COP」，對台灣來說，將是一個最佳機會，如果我們走在前面，包括減碳、負碳等技術，都是目前工廠和企業正在努力的工作，「不可能一家公司在做數位轉型，而不做淨零轉型」，這是不可能的事情。
因此，陳其邁對國發會主委龔明鑫提出的「CITY COP」，大表讚佩，這也是地方政府該做的，是對永續環境的承諾。
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