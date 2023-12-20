2023年即將邁入最後一周，櫃買中心全力衝刺企業申請上櫃進度，目前今年以來申請上櫃家數共有22家，距離年初董事長陳永誠喊出的24家目標，僅剩2家就要順利達標，眼看年終在即，總經理李愛玲20日也釋出樂觀展望，喊話年底前達標「有信心」，甚至有機會更上層樓，挑戰飛越24家目標。
櫃買中心今年初喊出上櫃家數24家、興櫃包含戰略新板45家之目標，而今年來截至19日止，申請登錄興櫃的家數高達67家，含戰略新板公司18家，不僅率先達標，更早已遠遠超越年初預期，惟申請上櫃家數目前為22家，距離達標的24家僅差臨門一腳。
櫃買中心第四季針對上櫃申請家數全力衝刺，隨年底封關倒數鐘聲響起，櫃買也提前報喜。李愛玲直言，全年24家申請上櫃目標「有信心達標」，更透露甚至「有機會多於24家」，繳出優於預期的成績。
此外，興櫃市場近期也掀起一波「年底申請潮」，光是12月以來就有包括全家國際、三商餐飲、宏碁創達、鑫品生醫、威力德等超過10家公司申請登錄興櫃，中小型股反應熱絡，要積極卡位法人圈普遍看好的2024年多頭行情。
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