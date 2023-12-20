歐美車用、醫療、軍工需求升溫，TPU專業廠八貫(1342)、鼎基(6585)明年營運動能看俏。八貫受惠軍工新品與航太新品開始大量出貨帶動，明年軍工產品年成長55％、航太產品年增30％，預期獲利成長將優於營收表現。

此外，鼎基高毛利車用、電子、醫療營收比75％。伴隨新品、美國佈局發揮，訂單能見度持穩，明年醫療、汽車、電子有機會維持雙位數成長，加上產品組合持續優化，毛利率目標朝4字頭邁進。

八貫戶外營收比58.9％、醫療20.7％、航太救生12.9％、軍工7.5％。明年產品線全面復甦增長，營運更上層樓；除軍工、航太救生產品活絡躍進，戶外產品線成長5％，醫療產品線成長10％。

八貫表示，第四季開始出貨的軍工新品軟式防彈背心半成品首批訂單55萬件，12月初已先出8千件，預計明年上半年每月將出貨9萬件，將大幅挹注上半年營收動能，而軍工新品還有硬式防彈陶瓷保護罩、耐燃背心外罩與掛彈布料三大產品開發進行中，目標明年下半年陸續通過認證。

此外，八貫航太產品減重版逃生滑梯也開始出貨，其中機械設備穿出貨占比52％，首度超越人穿救生衣48％。由於軍工、航太產品毛利率高於三成，有利收益提振進補。

鼎基TPU薄膜產品主應用為汽車車漆保護膜(PPF)及微創機械手臂無菌保護套。伴隨新品、美國市場開發，目前汽車營收比34.06％、醫療營收比30.05％，電子產品10.87％，戶外營收比降至18.67％。前三季毛利率32.77％，創歷史新高。

鼎基認為，明年美國醫療、車用出貨持穩推升，醫療訂單有望成長15％。因歐洲環保議題重視，車內裝飾塑膠品持續汰換成環保材質，提升TPU應用；另開發的防爆產品也應用於大型實體連鎖商店客戶。

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