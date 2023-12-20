烏克蘭陷入困境的經濟預料還可以挺過未來幾個月，直到外國援助到位，但2024年經濟肯定會比今年更艱難，基輔將需更仰賴自身資源。

● 財政仰賴外援

烏克蘭希望填補明年430億美元的預算赤字，大部分是要透過外國財政援助，包括來自歐盟的185億歐元，以及美國提供的80多億美元方案，這數額也包括重要的軍事援助。

不過經濟學家和外國外交官員表示，截至目前為止，這兩項方案都被美國國會的共和黨人和歐盟會員國匈牙利給擋下，但預料最終還是會通過，儘管美國的財政援助目前仍有可能出現變數。

自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，基輔已將所有收入悉數投入國防和軍事，至於從養老金到社會支付的種種支出，都由規模數百億美元的外國援助來支應。

● 預算出現缺口

烏克蘭投資和金融服務集團龍資本（Dragon Capital）首席經濟學家畢蘭（Olena Bilan）表示，基輔到2024年可能會減少數十億美元的融資需求，但100億美元的缺口，將給總體經濟穩定及國際貨幣基金（IMF）援助計畫帶來問題。

她說，國際貨幣基金本月已批准了對烏克蘭新的9億美元貸款，但要求在未來12個月內提供堅定的融資保證。

基輔智庫經濟戰略中心（Centre for Economic Strategy）資深經濟學家赫戴（Yurii Haidai）說：「（烏克蘭）政府有1月和2月的流動準備資金。」

畢蘭告訴路透社說，為了填補預算缺口，可能會迫使烏克蘭提高稅收，這將為經濟帶來反效果，甚至為了預算加印鈔票，而這也會帶來風險。

● 企業適應戰時現實

烏克蘭經濟在去年萎縮近1/3之後，今年有望成長5%左右。今年通貨膨脹率已降至個位數，外匯存底接近歷史高位，外國援助今年一直如期到位。

烏克蘭企業和外國公司已適應了新的戰時現實，一些企業甚至宣布在中部和西部地區建立新的生產設施，遠離工業化程度較高的東部和南部的戰事。

● 風險與限制仍高

儘管烏克蘭今年出現了溫和的復甦跡象，但大宗商品所帶動的經濟規模仍比戰前小，風險與其他限制仍然很高。

數以百萬計烏克蘭人當初逃離俄羅斯的入侵戰爭後，目前仍滯留國外，讓許多企業抱怨人力短缺，尤其是高度專精的職位。

經濟學家表示，俄羅斯試圖封鎖黑海，也阻礙了烏國經濟，不過，烏克蘭今年夏天無懼莫斯科而另闢航線，這有助於大宗商品出口，也可能明顯提振明年的經濟成長。

俄烏戰爭的走向持續不確定、出口物流仍然中斷，而烏克蘭難民仍在國外。

國家農業經濟研究所（National Institute of Agrarian Economics）表示，運輸和物流問題導致今年11月農產品出口較去年同期下降7%，並推升了進口食品成本。糧食占烏克蘭出口的6成。

● 2024經濟成長料放緩

總部位於基輔的投資公司ICU預估，2024年的經濟成長率將從今年的5.8%放緩至5%，預計明年通膨將回升。而龍資本預估2024年烏克蘭國內生產毛額（GDP）將成長約4%，而今年為5.2%。

經濟學家指出，雖然擔心西方的財政支援可能正在減弱，但基輔也肯定會繼續依賴外國融資。

ICU在一項研究報告中表示：「我們認為至少在2027年之前，烏克蘭的赤字將超過GDP的10%，這還不包含外國援助和貸款；而只有在2030年之後，赤字比率才會低於5%。」（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1121220