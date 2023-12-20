【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】根據英國官方統計，當地11月物價跌幅超乎市場預期，來到2021年9月以來最低。因此，經濟學者臆測，英國央行明年調降利率的機率愈來愈高。

英國政府20日表示，上個月CPI（消費者物價指數）年增率，從10月4.6%降至3.9%，外界關心的核心以及服務物價指數也跟著下降。英國這次整體通膨，也低於路透社彙編的預估值4.4%。

不過，英國央行對於近期通膨降溫，是否可持續下去有所疑慮，長期漲價壓力是否繼此消失也抱持謹慎態度。英國財政部指出，跟高峰期比起來，目前通貨膨脹已腰斬，可以慢慢把通膨壓力從經濟成長中移除。

若扣掉浮動較大的鮮食與能源項目，英國11月核心CPI意外地從5.7%降至5.1%。英國央行密切關注的服務業物價增幅，是從6.6%減至6.3%。至於CPI內包括房東要負擔的屋況維持費項目，也是從10月4.7%降至4.2%。