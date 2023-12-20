滙豐銀行20日舉行2024年第一季投資展望說明會，對於維持超寬鬆貨幣政策的日本，滙豐銀行環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲認為，預測日本央行（BoJ）將結束殖利率曲線控制政策（YCC）政策，達到相對收緊效果，後續日圓有溫和升值空間，預估至2024年底，日圓將逐步回升至136兌1美元價位。

滙豐預期，美國聯準會（Fed）將於2024年6月開始降息，預料2024至2025年共降息6次，美國聯邦基金利率可望從現在處於22年高點的5.375％降到2025年底的3.875％。

范卓雲表示，通膨降溫已爲亞洲央行和消費者提供喘息空間，大部分亞洲央行都將結束升息循環，匯豐預測包括澳洲、大陸、香港、印度、印尼、南韓、菲律賓和新加坡，都將於2024年內降息。

在亞洲（日本以外）股市，匯豐看好結構成長贏家，並對印度、印尼和韓國持偏高比重配置，對陸、港股市保持中性觀點，並對服務消費板塊採取更有選擇性的配置策略。

對於日圓後續展望，范卓雲認為，明年日本央行貨幣政策也將有所轉向，很可能結束YCC政策，達到相對收緊效果，且日本今年經濟成長率優於市場預期，且通膨居高不下，預料2024年日本貨幣政策將逐步進入正常化階段，日圓將有升值空間，預測至2024年底將升值至136價位。

范卓雲指出，日股2023年表現強勢，跑贏亞洲區平均，主要動力來自於日圓貶值，若2024年貨幣政策轉向，日股大幅上漲動力將反轉，整體而言，未來半年對於日股將維持中性配置，看好日股AI、半導體等科技股表現。

滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，亞洲債券殖利率具吸引力，為2024年鎖定重點，並看好亞洲金融債券、印度本幣債券、印尼投資等級準國債、韓國投資等級債券，和大陸電訊、媒體與科技企業債券。亞洲投資等級債券指數的綜合殖利率5.4％，高於過去三年平均的4.5％。