A股大盤20日全天震盪下行，三大指數均跌超1％再創年內新低。滬深兩市今日成交額人民幣（下同）6,636億，較上個交易日放量209億元。
另據華爾街見聞報導，南向資金尾盤淨賣出逾100億元。
20日收盤，滬指跌1.03％，深成指跌1.41％，創業板指跌1.36％。北向資金全天淨賣出15.42億，其中滬股通淨賣出1.4億元，深股通淨賣出14.02億元
盤面上，消費電子概念股持續活躍，MR方向領漲，雙象股份、億道資訊、創維數位漲停。農機概念股震盪走高，星光農機、弘宇股份、新柴股份漲停。PEEK材料概念股維持強勢，中欣氟材3連板，華密新材漲超10％。醫藥商業概念股午後拉升，浙江震元漲停。
下跌方面，傳媒股陷入調整，龍版傳媒、奧飛娛樂等多股跌停。總體上個股跌多漲少，近4,000檔個股下跌。
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