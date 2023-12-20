【時報記者林資傑台北報導】台灣連鎖健身中心龍頭世界健身-KY(2762)預計2024年1月下旬掛牌上市，隨著疫情影響趨緩，2023年營運持續復甦，明年規畫新展至少12處據點，並評估進軍菲律賓及泰國市場。法人看好今年營收逾90億元、獲利與前年相當，明年營收有望突破百億、獲利重返成長軌道。
世界健身-KY於2001年引進World Gym後在台深耕20餘年，目前有118處據點、會員數逾44萬，在台市占率最高、5成據點位於桃園以北。集團擁有World Gym品牌在台灣、中國大陸、香港、澳門的獨家經營權，同時擁有日本、菲律賓、泰國等亞洲地區的優先經營權。
世界健身-KY採取3系列多品牌經營，平均1300坪、提供全方位服務的標準會所World Gym系列共90家，2018年起鎖定重訓族群發展平均600坪的World Gym Express系列，目前共25家。今年起發展全新運動型態的FITZONE系列，目前設有3家據點。
其中，World Gym系列可再分支為World Gym Sport、World Gym Kids World及World Gym Elite等系列。而World Gym Express系列依服務項目，可再區分為World Gym Express Plus及增加零售服務的World Gym Express Pro等2種類型，以符合各種運動客層需求。
世界健身-KY 2023年前三季合併營收70.21億元、年增5.99％，稅後淨利2.44億元、年減8.23％，每股盈餘2.44元。財務長謝如菁表示，主因疫情期間會員流失，目前尚未恢復疫前水準，以及今年沒有去年相關營運補助、包括電費等營運成本增加所致。
世界健身-KY 2023年前11月自結合併營收86.24億元、年增6.03％。展望後市，董事長暨總經理柯約翰表示，相對北美健身人口滲透率突破20％，台灣目前不到5％，市場成長空間仍非常大，認為至2028年前仍有100家的潛在拓展空間。
展望2024年，柯約翰表示，世界健身-KY疫前每年可新展18家據點，今年僅新展8家，明年預計新展至少12家，其中World Gym及World Gym Express系列預估各半，希望會員人數有機會恢復疫前最高47.5萬水準。
此外，世界健身-KY因應市場需求開始發展零售業務，目前在2處據點提供，明年規畫拓增至20家據點提供。法人預估，世界健身-KY今年營收可望突破90億元、獲利目標與前年相當，明年營收有望突破2020年94.64億元、上看百億關卡，獲利亦可望重返成長軌道。
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