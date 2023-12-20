【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工廠世界先進(5347)今（20）日宣布攜手國立台灣大學，以第一階段3年為期，推動「應用資源循環概念於土壤碳匯提升」研究計畫，為全台首家運用資源循環概念投入研析土壤碳匯技術，且會進行現地土壤改質試驗的半導體企業。

世界先進指出，此研究將生物炭等農業廢棄物再利用產品，結合有機肥、新式奈米二氧化碳氣泡用於土壤改良，促進微生物生長，以提升土壤生物的固碳能力。待技術開發完成，將進一步於世界先進長期認養的千甲公園進行土壤改質試驗。

新竹市千甲公園占地面積達3.81公頃，世界先進自2018年起啟動認養行動，成功將原本的公有裸露地綠化成休閒公園。目前園內有250棵喬木及大面積綠地，每年可自然潔淨5公噸二氧化碳、1公噸懸浮微粒，發揮淨化空氣功能。

世界先進表示，透過現地試驗，不僅能持續觀察、優化本土土壤固碳效益，由於將在地氣候及土壤特性納入考量，亦可藉此評估此技術應用於其他相似亞熱帶氣候地區現地施作的預期效益，為增強土壤有機碳碳匯的重要工具。

世界先進董事長方略表示，透過與台大水科技與低碳永續創新研發中心合作，以資源循環的概念推動環境友善的創新研究計畫，不僅符合國際間的土壤千分之四倡議，後續並規畫導入公司長期認養的千甲公園進行現地研究，別具意義。

台大校長陳文章表示，世界先進與台大的合作案是一項研究應用的開端，將台大的研發能量向外拓展，將資源循環理念、生物固碳技術從理論推展至現地應用，不僅代表台大善盡環境和社會責任，亦為攜手產業界為環境永續共盡心力的具體體現。

世界先進積極實踐綠色行動，系統性執行低碳轉型計畫，推動與輔導供應鏈低碳轉型，為台灣半導體業首家承諾於2040年達到RE100目標的企業，亦規畫淨零排放路徑，以節電、減排、減量為主，輔以使用綠電及負碳技術，設定2050年達到淨零排放目標。

世界先進表示，此次和台大合作推動此研究計畫，為公司對淨零目標承諾的積極實踐，更為研析、強化負碳技術的研究盡一份心力。