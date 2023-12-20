【時報記者任珮云台北報導】大同(2371)今天股價一根紅K棒，突破5日、10日及月線蓋頭反壓。大同也宣布經2023年12月「臺灣永續指數」指數編製規則之成分股資格條件篩選後，已被納入臺灣永續指數成分股，這是繼今年5月份大同被納入「臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」後，再度獲得台灣指數公司評定納入指數成分股。其中台灣永續指數更是對公司ESG努力的肯定，另外臺灣上市上櫃綠能及電動車指數也凸顯公司在綠能及電動車產業鏈的指標性地位。

大同今年前三季稅前淨利新臺幣21.78億元，已連續10季獲利，營運表現亮眼，在手訂單達195億元，經營團隊在國家政策及世界趨勢下，持續積極推動電力能源健全及綠能永續環境，事業群包含創能、節能、儲能與用能，碳盤查、系統整合、綠電、設備、維運等服務。更結合集團專業實力，在海內外的深耕佈局，即將展現其整合的效能挹注。尤其是在政府強韌電網計畫及東南亞智慧新城市的開發，團隊對未來企業展望藍圖規畫有強烈企圖心。

大同結合福華(8085)與印尼在地集團Nirwana合作，投入新能源及智慧電網的專業規劃與建設，協助印尼發展智慧城市，並在碳儲存和碳抵換方面建立夥伴關係。大同集團的尚化(4738)亦藉著消光型電著塗料在中國打下的根基，進入中國知名電動車用電池盒塗料及新能源汽車車體供應鏈。在全球節能減碳趨勢及ESG浪潮下，大同持續強化產業控股、提升轉投資效益，以技術發展爭取商機。

臺灣永續指數以FTSE4Good新興市場指數成分股中臺灣上市公司股票為初審合格，再經財務指標及出版永續報告書篩選決定成分股，用以表彰實踐永續發展責任符合指數規則之臺灣企業，目的是提供投資者選擇ESG表現優良的上市公司的指標。