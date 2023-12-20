【時報記者王逸芯台北報導】正文(4906)今(20)日舉辦法人說明會，董事長陳鴻文表示，美中貿易戰將會走一個長期的趨勢，2024年正文會是一個過渡階段，積極就商業模式轉型，力拚成為網通Direct(直接供給)的供應商，預計2024年直供的客戶占比會提升到30~35%，2025年甚至有機會上看一半，也盼藉此將毛利率拉升到15~20%，另外，也預估正文2024年營運會相較2023年小幅成長，毛利率也會改善。

正文第三季營收61.6億元，季減少12.2%、年減少20.1%；單季淨利3.55億元，季增加14.3%、年增加59%；每股稅後淨利0.9元。單季毛利率10.4%，季減少1.96個百分點、年增加1.89個百分點；營業利益率0.88%，季減少3.13個百分點、年減少0.6個百分點。正文累計前三季營收202億元、年增加4.46%；稅後淨利7.27億元 年增加112%；單季每股淨利1.85元。毛利率10.6%、年增加1.61個百分點；營業利益率2.02%、年增加0.92個百分點。

綜觀全球產業狀況，陳鴻文表示，美中貿易戰明確，全球已形成兩大陣營，且將會持續下去。從各種資訊顯示，這會是長期的狀況，恐會長達5年以上，加上這幾年又碰到疫情造成很大影響，尤其每個國家對於流行病，採取策略不同，造成相當程度影響，所以大家思考如何確保供應鏈穩定，而正文也積極思考改念商業模式。

陳鴻文表示，觀察整個網通產業來看，不論是傳輸量、還是落後地區的基礎建設，使得整個網通產業是持續成長的。正文算是老牌網通廠，長久以來在研發、生產能力一直不錯，WiFi 7更是全球第一個出貨，PON的全球出貨也是領先，但為何獲利停滯不前，主要就是「商業模式」的問題，正文以往主要專注在OEM和ODM，所以正文從今年起已經有20%訂單轉向Dircet(直接供給)，類似啟碁(6285)或中磊(5388)的模式，正文預計2024年會是一個過渡階段，希望可以大量將訂單轉移到直供，從根本改變正文的商業模式，2024年預計直供客戶比重可以提升到30~35%，如此一來，對於正文的營運應該會有很大的助益，也有機會將毛利率拉升到15~20%，前五大客戶中預計會有兩家會是直供。他也預估，正文2024年業績會相較今年小幅成長，毛利率也會改善。

總經理李榮昌表示，第四季應該和第三季差不多，目前客戶還在調節庫存中，歐洲、美國市場拉獲力道趨緩，預計會調節到明年第二季，故對明年新產品的拉貨狀況還看不清楚。新品部分，正文已經和美國客戶討論25G PON的產品，明年有機會出貨，另外，WiFi 7已經在本季開始量產，對美國、歐洲出貨，明年第一季就可以看到出現在市場，正文2024年在wiFi 7的出貨有機會超過WiFi 6。

就產能布局來看，因為美中貿易戰關係，「非紅供應鏈」成為趨勢，李榮昌表示，目前越南是正文是最大的生產基地，出貨從2022年的45%成長到今年的65%，主要是針對美國客戶，正文預估明年美國的營收比重會持續拉升，多數客戶也都同意越南是一個相對穩定的生產據點。至於市場熱衷討論的印度市場，正文還是偏保守。

低軌道衛星上，正文預估低軌衛星要普及到一般用戶端，應該要等到2025年，但正文在低軌衛星已經做足準備。