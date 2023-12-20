【時報記者王逸芯台北報導】正文(4906)今(20)日舉辦法人說明會，董事長陳鴻文表示，美中貿易戰將會走一個長期的趨勢，2024年正文會是一個過渡階段，積極就商業模式轉型，力拚成為網通Direct(直接供給)的供應商，預計2024年直供的客戶占比會提升到30~35%，2025年甚至有機會上看一半，也盼藉此將毛利率拉升到15~20%，另外，也預估正文2024年營運會相較2023年小幅成長，毛利率也會改善。
正文第三季營收61.6億元，季減少12.2%、年減少20.1%；單季淨利3.55億元，季增加14.3%、年增加59%；每股稅後淨利0.9元。單季毛利率10.4%，季減少1.96個百分點、年增加1.89個百分點；營業利益率0.88%，季減少3.13個百分點、年減少0.6個百分點。正文累計前三季營收202億元、年增加4.46%；稅後淨利7.27億元 年增加112%；單季每股淨利1.85元。毛利率10.6%、年增加1.61個百分點；營業利益率2.02%、年增加0.92個百分點。
綜觀全球產業狀況，陳鴻文表示，美中貿易戰明確，全球已形成兩大陣營，且將會持續下去。從各種資訊顯示，這會是長期的狀況，恐會長達5年以上，加上這幾年又碰到疫情造成很大影響，尤其每個國家對於流行病，採取策略不同，造成相當程度影響，所以大家思考如何確保供應鏈穩定，而正文也積極思考改念商業模式。
陳鴻文表示，觀察整個網通產業來看，不論是傳輸量、還是落後地區的基礎建設，使得整個網通產業是持續成長的。正文算是老牌網通廠，長久以來在研發、生產能力一直不錯，WiFi 7更是全球第一個出貨，PON的全球出貨也是領先，但為何獲利停滯不前，主要就是「商業模式」的問題，正文以往主要專注在OEM和ODM，所以正文從今年起已經有20%訂單轉向Dircet(直接供給)，類似啟碁(6285)或中磊(5388)的模式，正文預計2024年會是一個過渡階段，希望可以大量將訂單轉移到直供，從根本改變正文的商業模式，2024年預計直供客戶比重可以提升到30~35%，如此一來，對於正文的營運應該會有很大的助益，也有機會將毛利率拉升到15~20%，前五大客戶中預計會有兩家會是直供。他也預估，正文2024年業績會相較今年小幅成長，毛利率也會改善。
總經理李榮昌表示，第四季應該和第三季差不多，目前客戶還在調節庫存中，歐洲、美國市場拉獲力道趨緩，預計會調節到明年第二季，故對明年新產品的拉貨狀況還看不清楚。新品部分，正文已經和美國客戶討論25G PON的產品，明年有機會出貨，另外，WiFi 7已經在本季開始量產，對美國、歐洲出貨，明年第一季就可以看到出現在市場，正文2024年在wiFi 7的出貨有機會超過WiFi 6。
就產能布局來看，因為美中貿易戰關係，「非紅供應鏈」成為趨勢，李榮昌表示，目前越南是正文是最大的生產基地，出貨從2022年的45%成長到今年的65%，主要是針對美國客戶，正文預估明年美國的營收比重會持續拉升，多數客戶也都同意越南是一個相對穩定的生產據點。至於市場熱衷討論的印度市場，正文還是偏保守。
低軌道衛星上，正文預估低軌衛星要普及到一般用戶端，應該要等到2025年，但正文在低軌衛星已經做足準備。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：